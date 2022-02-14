В Польше произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ. Об этом сообщила радиостанция RMF.

Инцидент произошел в местности Крупский-Млын в Силезском воеводстве на юге страны. На место происшествия выехали спасательные службы.

Взрыв произошел на территории фабрики, но был слышен в радиусе нескольких десятков километров. Разрушено одно из зданий.

Информации о жертвах пока нет. В настоящее время разыскиваются два человека, которые отсутствовали на общем сборе сотрудников фабрики.

Фабрика принадлежит компании NitroErg, входящей в группу KGHM Polska Mied. Это не первый подобный инцидент. В 2021 году на предприятии этой фирмы в местности Берунек также произошел взрыв. Тогда один человек погиб, один пострадал.

Фабрика NitroErg - один из пяти производителей динамита в Европе. Она была основана в 1871 году - спустя четыре года после получения патента на динамит Альфредом Нобелем.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Сербии на заводе, где производят ракетное топливо, произошла серия взрывов.