В Сербии на заводе, где производят ракетное топливо, произошли взрывы. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

Катастрофа случилась в районе Бубань-Поток, который находится недалеко от столицы страны Белграда. Очевидцы слышали серию из трех-четырех мощных взрывов.

Фото: Twitter

Около Белграда очень сильный взрыв в 14:00. Сначала было слышно, как будто самолет проходит через звуковой барьер, затем произошел очень громкий взрыв, за которым последовал значительный выброс дыма.

Отмечается, что в результате детонации погибли два человека, еще 16 получили травмы различной тяжести. Также из-за взрывов на территории предприятия загорелись несколько транспортных средств. В настоящее время там работают 40 сотрудников пожарной службы.

Ikea kod autoputa, Bubanj potok

Eksplodirala fabrika koja pravi rakete 😮 pic.twitter.com/KlvsJLestF — Bojan (@bokibarum) November 23, 2021

Читайте также, в Рязанской области России на пороховом заводе произошел взрыв и масштабный пожар. В результате инцидента погибли 16 человек, инцидент произошел в цеху компании "Разряд", которая производит взрывчатку.

Кроме того, в немецкой федеральной земле Верхняя Бавария на территории города Рорбах-ан-дер-Ильм случился взрыв в жилом доме, после чего тот разрушился. В настоящее время там работают сотрудники пожарных и спасательных служб, также были привлечены кинологи с поисковыми собаками.

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