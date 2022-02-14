Офісу МВФ в Україні не відповідає на запит про передислокацію

І знову - евакуація. Адміністрація Байдена розпорядилася, щоб усі державні службовці США залишили Київ. Таке повідомлення поширила телекомпанія CBS.

Поїдуть лише зі столиці? Чи взагалі з України? І як тепер працюватиме американське посольство? Дмитро Анопченко з'ясував усі деталі.

"Усі американські держслужбовці мають залишити Київ протягом наступних 24-48 годин", - повідомила телекомпанія CBS із посиланням на три поінформованих джерела - в українській столиці й у Вашингтоні. Новина оприлюднена в неділю; відповідно, дедлайн - якщо вірити цій інформації - вечір вівторка. Що означає цей наказ? І що, власне, відбувається?

Ідеться насамперед про американську Амбасаду в Києві. Чиновник Держдепартаменту підтвердив нам, що дипломати терміново переїхали й з цього моменту працюють у Львові. Наголошують - "це тимчасово". У самому приміщенні посольства залишаться тільки охоронці й технічний персонал, який має опікуватися життєдіяльністю будівлі. З учорашнього дня призупинено надання абсолютно всіх консульських послуг у Києві. Дипломати намагатимуться оформлювати візи в екстрених випадках - працюватимуть консульські співробітники у Львові, - але це радше виняток. І тому українцям радять звертатися по візи в дипломатичні установи США в інших країнах.

Поінформовані джерела також підтвердили, що наказ залишити українську столицю отримали і співробітники інших державних структур і проєктів, що фінансуються американським урядом (того ж Агентства з міжнародного розвитку) та консультанти, які допомагали українським урядовим структурам, зокрема й силовикам. Є держслужбовці, які взагалі виїхали з країни, але здебільшого йдеться про переведення до Львова.

За неофіційними даними (які у пресслужбі організації коментувати відмовились - тобто ані підтвердили, ані спростували), наказ вивезти своїх співробітників із представництва в Україні та навіть їхніх найближчих родичів віддав Європейський банк реконструкції та розвитку. Для них терміново орендували кілька готелів, напрямок евакуації - Західна Україна.

У Міжнародному валютному фонді станом на тепер не відповіли на наш запит, чи здійснюється передислокація співробітників Офісу МВФ в Україні. Але за даними джерел у Фонді, це питання активно обговорювалося.

А співробітникам Світового банку в Україні, за неофіційними даними, керівництво порекомендувало "залишатися на зв'язку", але "за можливості виїхати у безпечне місце".

І - кардинально протилежна позиція в керівництва Організації об'єднаних націй, яке має в Києві величезну кількість співробітників - кілька сотень, якщо враховувати тих, хто працює в різних структурах системи ООН. Офіс генсека повідомив, що "формат місії ООН в Україні не змінюється". За словами речника генерального секретаря Стефана Дюжаррика, "змін у присутності Об'єднаних націй в Україні немає"; джерела в Києві також підтвердили, що робота ООНівських штатних співробітників та контрактників в українській столиці триває у звичному режимі і про жодну "евакуацію" не йдеться.