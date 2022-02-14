Не чекати на деескалацію вирішила низка посольств та іноземних компаній. Вони зважилися на Велике переселення. До Львова екстрено перенесли свої представництва одразу шість країн:

Сполучені Штати, Австралія, Канада, Нідерланди, Німеччина та Ізраїль. Про свій переїзд на Західну Україну заявили дипломати й інших країн. Хто збирає валізи й чи готові зустрічати іноземців у Львові? - Знає Христина Гашенко.

Дипломати Сполучених Штатів, Канади та Австралії відтепер у Львові. Також ближче до європейського кордону тимчасово переїдуть і представники Ізраїлю та Німеччини. У Львівській міськраді нових адрес амбасад не називають, але підтвердили - відповідні домовленості є.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Сьогодні буде робоча зустріч із послом Канади. Ми всім помагаємо, сприяємо. Якщо треба - то треба.

У центрі міста вже з десяток автівок із дипломатичними номерами. Це біля одного з найдорожчих готелів Львова. Проте говорити із журналістами - тут не готові.

Ні, я зайнятий. - Одне питання, будь ласка, сер.

Спілкуватися не воліють і в консульстві Канади.

Христина Гашенко, кореспондентка:

У Львові кілька років поспіль працює консульство Канади. Ось це їх офіс. На сайті дипломатів вказано, що сьогодні вони працюють. Втім дверей нам не відчиняють і на телефонні дзвінки також не відповідають.

Така ситуація і в російському консульстві. Будівля "без ознак життя". Працівників на території не видно. На вулиці лише охорона.

Працює консульство? - На даний час не працює.

Про те, що консульство не працює, Юрій не знав. Чоловік до дипломатів приїхав з Ужгорода. Сам - із російського Бєлгорода. В Україні мешкає понад 13 років. Нинішню ситуацію називає політичними іграми. Тож у воєнне вторгнення не вірить.

Юрій, житель Ужгорода:

Богатые бесятся, а мы, народ, страдаем. Это мое мнение. У меня вся родня на Украине, живет.

Та поки консульства не працюють, у самому Львові - кипить робота. Комунальним службам закупили дизельні генератори. Підготували міську систему водопостачання. У разі вимкнення електроенергії - львів'яни воду таки отримуватимуть, щоправда, у меншому - санітарному об'ємі. Подбали і про медзаклади.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ми маємо сьогодні трьохмісячний запас медикаментів, перев'язочних матеріалів. Приведені інженерні комунікації в медустановах - це запаси води, це є дизель генератори.

Такі самі медичні запаси готують і в обласних лікарнях. А на українсько-польському кордоні жодних черг на виїзд з України - немає. Прикордонники працюють у звичайному режимі. А це означає, жодної паніки серед населення немає.