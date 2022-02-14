Соціально-відповідальний бізнес. У столиці приватна клініка безоплатно лікує зуби ветеранам АТО та ООС. І таку акцію влаштовують щороку, вона вже стала традиційною. Валерія Коломієць поспілкувалася з тими, кому така допомога вкрай необхідна.

Андрій - ветеран АТО. З армії звільнився два роки тому. Каже - служба далася взнаки. Має проблеми із зубами. У столичній клініці чоловік уже постійний клієнт. Каже - вже багато років довіряє лише цим стоматологам.

Андрій, пацієнт:

Были проблемы с зубами, некоторые после кучи лечений. И я узнал, что "СТ лайн" ездит на фронт, помогает, через подругу, помогает бойцам. Позвонил спросил можно ли подлечить. Пришел, подлечили понравилось и уже лет пять точно я хожу только сюда лечить зубы.

Це Салім Караме - власник мережі стоматологічних клінік. Щороку свій день народження чоловік проводить на передовій. Проте цьогоріч потрапити у прифронтову зону не вдалося. Та попри всі обмеження, волонтерську діяльність не припинив. Тепер допомагає ветеранам у столиці.

Мы регулярно ездили в зону АТО каждый год в такой день, я там бывал. Поэтому не получается в этом году попасть в зону АТО, лечить солдат на мобильных машинах, в мобильной стоматологии. Мы принимаем здесь. Вчера, принимали, позавчера и сегодня. Я сегодня утром принял для себя решение, что так как у нас большой плыв людей и все хотят сюда приходить - будет у нас регулярное. Каждый месяц одна смена лечения солдат. Это будет от пяти до 10 соддат. Раз в месяц мы будем лечить солдат в наших клинках.

За плечима - сотні вилікуваних армійців. Щоб допомагати воїнам, керівник стоматклініки облаштував мобільні кабінети для роботи навіть у польових умовах. Каже - охочих на Сході завжди було чимало. Та й у Києві пацієнтів удосталь.

Я был в зоне АТО с целью лечить солдат 14 раз. Мы здесь в этом году, здесь уже третий день проводим такую акцию. За сегодяншний день более 12-13 солдат, которые к нам должны приходить на лечение. Так как уже понимаю, что это нужно и люди, они хоят на завтра-послезавтра. И это все не резинвое, я принял решение, что мы будем проводить такую акцию раз в месяц.

Працювати в польових умовах складно, розповідає Салім. Каже - часом навіть техніка не витримує.