Вибух у крамниці на півдні Франції: серед загиблих є двоє дітей [ Редактировать ]
Вибух у крамниці на півдні Франції - відомо щонайменше про сімох загиблих. Серед них - двоє дітей. Рвонуло в житловому будинку - на першому поверсі, де був продуктовий магазин.
Спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на другий поверх і зруйнував 11 квартир. Полум'я гасила майже сотня пожежників. Четверо осіб досі вважають зниклими безвісти. Що спричинило вибух - наразі невідомо.
Седрік, очевидець:
Ми почули вибух. Схопилися з ліжка з дружиною й почали шукати в Інтернеті, що сталося. Думали, це якийсь землетрус. Потім я одягнувся й вибіг на вулицю. Ситуація була просто жахлива. Пожежники ще не прибули. А на землі лежала людина, яку просто викинуло внаслідок вибуху. Це жах.
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Запоріжжя. Четверта година ночі. Аж раптом жителів мікрорайону розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.
Спалахнуло близько першої - за три години пожежу ліквідували.
Сусіди кажуть: обоє зловживали алкоголем і перебивалися тимчасовими заробітками.
До міської ради кур'єр приніс посилку з умовною вибухівкою.
Що стало причиною пожежі - наразі не відомо. Для гасіння вогню залучили понад пів сотні вогнеборців. Зрештою пожежу ліквідували.