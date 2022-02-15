Вибух у крамниці на півдні Франції - відомо щонайменше про сімох загиблих. Серед них - двоє дітей. Рвонуло в житловому будинку - на першому поверсі, де був продуктовий магазин.

Спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на другий поверх і зруйнував 11 квартир. Полум'я гасила майже сотня пожежників. Четверо осіб досі вважають зниклими безвісти. Що спричинило вибух - наразі невідомо.

Седрік, очевидець: