Кулеба отказался выполнять Минские соглашения на "российских условиях" [ Редактировать ]
Источник: Министерство иностранных дел
Минские соглашения не могут быть выполнены на "российских условиях". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает пресс-служба МИДа.
Россия пытается "манипулировать содержанием" договоренностей и "продвигать искаженное видение их сущности".
Беседа украинского министра с генсеком ООН состоялась накануне, 14 февраля. Во время разговора Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается "манипулировать содержанием" договоренностей и "продвигать искаженное видение их сущности"
В частности, "российские условия" предполагают "прямой диалог" между Украиной и самопровозглашеннями республиками на Донбассе.
Кулеба настаивает, что Россия является стороной конфликта, и Украина готова к переговорам по "политико-дипломатическому урегулированию" с участием российской стороны в "нормандском формате" (Германия, РФ, Украина, Франция). Киев также готов работать "в других форматах", говорится в пресс-релизе украинского МИДа.
МИД Украины в феврале исключил выполнение одного из пунктов Минских соглашений - предоставление особого статуса Донбассу. 10 февраля прошла вторая за этот год встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). По ее итогам стороны не сумели преодолеть разногласия.
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