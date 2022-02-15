Минские соглашения не могут быть выполнены на "российских условиях". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает пресс-служба МИДа.

Россия пытается "манипулировать содержанием" договоренностей и "продвигать искаженное видение их сущности".

Беседа украинского министра с генсеком ООН состоялась накануне, 14 февраля. Во время разговора Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается "манипулировать содержанием" договоренностей и "продвигать искаженное видение их сущности"

В частности, "российские условия" предполагают "прямой диалог" между Украиной и самопровозглашеннями республиками на Донбассе.

Кулеба настаивает, что Россия является стороной конфликта, и Украина готова к переговорам по "политико-дипломатическому урегулированию" с участием российской стороны в "нормандском формате" (Германия, РФ, Украина, Франция). Киев также готов работать "в других форматах", говорится в пресс-релизе украинского МИДа.

МИД Украины в феврале исключил выполнение одного из пунктов Минских соглашений - предоставление особого статуса Донбассу. 10 февраля прошла вторая за этот год встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). По ее итогам стороны не сумели преодолеть разногласия.