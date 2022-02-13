Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех государств-участников.

Кулеба упоминает Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, который был принят странами-членами ОБСЕ в 2011 году, сообщает "Коммерсант".

В разделе III документа говорится, что подписанты будут "конcультироватьcя и cотрудничать друг c другом в отношении любой необычной и незапланированной деятельноcти их военных cил вне меcт их обычного раcположения мирного времени", которая вызывает озабоченноcть.

В документе прописан срок, предоставляемый на ответ - 48 часов, и упомянута возможность созыва многосторонней встречи.

Напомним, что издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом якобы заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО.