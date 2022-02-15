Держдеп США радить американцям не їздити до Білорусі [ Редактировать ]
Держдеп США радить американцям не їздити до Білорусі. А тим, хто вже там, негайно виїхати.
У відомстві пояснюють це напруженою ситуацією у регіоні через нарощування російських військ на білоруській території, поблизу українського кордону.
А також небезпекою, яку становить режим Олександра Лукашенка через, цитую, "довільне застосування законів та ризик затримання."
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Серед іншого у відомстві нагадали про намагання білоруської влади примусово повернути додому білоруську спортсменку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор торік у Токіо.
Про це ідеться в заяві Державного департаменту США.
Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії поспілкувалася телефоном із білоруським міністром закордонних справ.
Раніше Держ-деп наказав сім'ям американських дипломатів покинути Україну, а самим службовцям амбасади дозволив добровільний від'їзд.
Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону - відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань.