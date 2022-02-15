У відомстві пояснюють це напруженою ситуацією у регіоні через нарощування російських військ

Держдеп США радить американцям не їздити до Білорусі. А тим, хто вже там, негайно виїхати.

У відомстві пояснюють це напруженою ситуацією у регіоні через нарощування російських військ на білоруській території, поблизу українського кордону.

А також небезпекою, яку становить режим Олександра Лукашенка через, цитую, "довільне застосування законів та ризик затримання."