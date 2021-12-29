Хотите в качестве новогоднего подарка купить мобильный телефон, но не знаете, какой выбрать? Смартфоны Xiaomi - всегда выгодное сочетание функциональности и цены. Эксперты магазина Y.ua предлагают нашим читателям топ смартфонов Сяоми 2021, которые будут актуальны в 2022 году.

Xiaomi Poco X3 Pro

Рейтинг смартфонов Xiaomi 2021 открывает модель Poco X3 Pro. Это самый популярный смартфон 2021 года, и его популярность объясняется сочетанием продвинутых характеристик и низкой цены. 6,67-дюймовый экран поддерживает 120-герцовую частоту обновления, благодаря чему обеспечен плавный игровой процесс.

Работает телефон на процессоре Qualcomm Snapdragon 860 и имеет до 256 Гб памяти. Плюс ко всему имеет неплохую камеру на 48 Мп, но чтобы она проявила себя во всей красе, лучше дополнительно установить еще Гугл-камеру.

Характеристики Xiaomi Poco X3 Pro:

поддержка быстрой 33-ваттной зарядки: на 100% за 59 минут;

система охлаждения Liquid Cool, чтобы корпус не перегревался;

три эффектные расцветки;

поддержка карт памяти micro SD до 256 Гб.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Тонкий и легкий смартфон Xiaomi c большим дисплеем 6,55’’, выполненным по технологии AMOLED. Дисплей отличается увеличенной контрастностью и поддержкой HDR10+, благодаря чему гарантирована четкость и глубина самых ярких сцен. Xiaomi Mi 11 Lite 5G понравится любителям мобильной фотографии, он оснащен системой из трех камер с основным модулем 64 Мп и 20-мегапиксельной селфи-камерой.

Характеристики модели:

мощный процессор Snapdragon 780G;

поддержка 5G;

хорошая автономность благодаря аккумулятору 4 250 мАч;

разрешение экрана 1080x2400 точек.

Xiaomi Redmi Note 10S

Эффектный запоминающийся смартфон благодаря необычному дизайну основной камеры и красивым цветам корпуса Onyx Gray, Ocean Blue, Pebble White. Redmi Note 10S комплектуется 6,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400x1080 точек и плотностью пикселей 409 ppi.

Основные 64-, 8- и 2-мегапиксельные камеры во главе с фотосенсором Samsung GW3 позволяют делать хорошие детализированные снимки днем и ночью. Съемка видео возможна в FHD на скорости 30 к/с.

Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 10S:

процессор Mediatek Helio G95 + 6 /8 Гб ОЗУ;

аккумулятор 5 000 мАч и 33-ваттная быстрая зарядка;

поддержка NFC;

модуль Bluetooth 5.1.

Xiaomi 11T Pro

Продвинутый флагман с 5-нанометровым чипом Snapdragon 888 5G обеспечивает прирост производительности ЦП до 25% и увеличение производительности графического процессора до 35%. Для Xiaomi 11T Pro не существует невыполнимых задач, он легко справляется с ресурсоемкими программами и сложными задачами.

Аккумулятор 5 000 мАч позволяет смартфону долго работать без подзарядки. А благодаря поддержке супербыстрой зарядки HyperCharge 100-процентный заряд восстанавливается всего за 17 минут!

Характеристики Xiaomi 11T Pro:

дисплей FHD+, 6,67-дюймов, AMOLED;

частота обновления 120 Гц;

тройная камера с основным модулем 108 Мп с алгоритмами AI;

функция Audio Zoom и три встроенных микрофона позволяют получить идеальную синхронизацию видео и аудио.

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