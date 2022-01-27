Компания Xiaomi официально представила семейство из четырех смартфонов Redmi Note 11 - модели Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11.

Базовый Redmi Note 11 получил процессор Snapdragon 680 и 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+. Смартфон оснащается четырьмя камерами: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8, датчиком глубины и макрообъективом на 2 Мп. Фронтальная камера обладает сенсором на 13 Мп. Предусмотрены версии с 4 и 6 Гб оперативной и 64 и 128 Гб встроенной памяти.

Redmi Note 11S имеет такой же экран, как и Redmi Note 11, а Redmi Note 11 Pro - 6,67 дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+. Оба смартфона оснащаются процессором MediaTek Helio G96, 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти.

Флагманский Redmi Note 11 Pro 5G отличается от Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S только процессором Snapdragon 695.

Redmi Note 11S и смартфоны линейки Pro получили идентичные камеры - основную на 108 Мп, сверхширокоугольную на 8 Мп, датчик для макросъемки на 2 Мп и сенсор глубины на 2 МП, который отсутствует в Redmi Note 11 Pro 5G. В качестве фронтальной камеры выступает сенсор на 16 Мп.

Все устройства линейки Redmi Note 11 имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 67 Вт, разъем 3,5 мм для наушников, сканером отпечатков пальцев, поддержку двух SIM-карт и карт памяти MicroSD.

Смартфоны серии оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч, сканерами отпечатков пальцев, установленными на боковой рамке, разъемом для наушников и до 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ при помощи MicroSD.

Международные продажи всех моделей Redmi Note 11 стартуют в один день - 16 февраля.

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