Пенсії українцям проіндексують. І вже з першого березня. Нардепи сьогодні ухвалили відповідний закон. І повернули норму про щорічну індексацію цих виплат. Наскільки зросте пенсія? І кому дозволили раніше йти на заслужений відпочинок?

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Чи то карантин допоміг, чи так ультиматум президента подіяв - у сесійній залі сьогодні аншлаг - майже 400 нардепів. Конституційною більшістю Рада голосує за чергове звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом і далі тиснути на Росію.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Запропоновані проєктом постанови заходи сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення ескалації військової агресії Російської Федерації проти України.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

У зверненні до парламентів іноземних держав ми маємо звернутися до негайного запровадження санкцій проти Росії, як єдиний дієвий механізм зупинки агресора.

Зупиняти ворога планують і силами тероборони. Нардепи попередньо дозволили учасникам ТРО виконувати завдання в районі бойових дій. Документ ще доопрацюють до другого читання.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Ми зробили ще один вид збройних сил, ми надаємо йому зброю, зробили закон про те, що можна різноманітну зброю: від "Джавелінів" і іншу давати, а при цьому воювати їм заборонили на рівні закону. Ми виправимо цю колізію.

На розгортання сил тероборони нардепи планують спрямувати додатково майже три мільярди гривень. Обіцяють розглянути документ уже цього тижня. Так само як і про збільшення зарплат військовослужбовцям. Щоправда, такий законопроєкт ще досі не зареєстрований. У монобільшості кажуть - знають, де взяти гроші - а це щонайменше 30 мільярдів гривень. Зокрема, планують збільшити ренту на видобуток газу.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ці кошти підуть не лише на підвищення заробітних плат для військових, але й підвищення заробітних плат вчителів, компенсацію на наступний опалювальний період.

А от пенсії зростуть уже з першого березня. Нардепи повернули норму про щорічну індексацію виплат.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Приблизно до 15% всі пенсіонери отримають підвищення. Дозволяється за півтора року до пенсійного віку йти на пенсію певним категоріям громадян. Тобто це відкриває шлях, це матерям, які народили п'ять і більше дітей, тим, які мають особи діток з ознаками інвалідності.

В опозиції вимагають також розглянути цього тижня і документ про підвищення зарплат медикам і вчителям.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Обещали 20 тысяч врачу и 13 тысяч медсестре. Денег не дали и привело к тому, что вынуждены главврачи сокращать ставки, переводить людей на полставки. Мы показали откуда взять дополнительные деньги и увеличить выплаты на медицину. И учителям тоже. Потому что учителя примерно в том же положении остались.

Та поки що - в порядку денному цього документа немає. Завтра ж у нардепів - лайт-день - звіт про роботу Укрзалізниці та ратифікація угод.