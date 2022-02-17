В магазинах потребительской кооперации COOP Украина покупателям помогают разобраться с основами онлайн-банкинга и рассказывают правила безопасных расчетов банковскими картами. Как прокомментировали в пресс-службе COOP - Украина, проект проходит в рамках совместной информационной кампании #Cashless Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов, Киберполиции и COOP Украина.

По словам председателя Правления Укркоопсоюза (COOP Украина) Ильи Гороховского, идет стремительная диджитализация и возможность онлайн-расчетов, доступ к банковским услугам онлайн приобрели особенную важность.

"В то же время мы в потребительской кооперации чувствуем, что диджитализация происходит неравномерно: есть много населенных пунктов, где отсутствует стабильный доступ к интернету, это сказывается и на том, как работает местный кооперативный магазин, и на том, какие возможности есть у местного населения в части безналичных расчетов", - отметил он.

В магазинах потребительской кооперации COOP Украина в Черкасской и Николаевской областях размещены информационные плакаты, а сотрудники - готовы ответить на вопросы. Так потребители смогут узнать о преимуществах и удобстве безналичных расчетов, о типах платежных карт и онлайн-банкинге.

Как правильно делать расчет картами

"Сегодня потребительская кооперация как никто другой знает о ситуации в отдаленных населенных пунктах. Поэтому мы поддерживаем инициативу партнеров, и там, где это актуально, будем говорить о преимуществах онлайн-банкинга и расчетах картами", - отметил Илья Гороховский. Он добавил, что за последние годы организации COOP Украина неоднократно начинала проекты, которые пришлось заморозить из-за нестабильного доступа к интернету у местных общин и медленного развития потребительской культуры в части онлайн-банкинга.

О невысоком уровне проникновения диджитализации в отдаленные районы страны говорят и в Нацбанке. «Согласно результатам исследования, которое проводил Национальный банк в 2020 году, платежной картой за последний год пользовались 76% украинцев, однако онлайн-банкингом – всего 21%. Еще достаточно значительный процент граждан, получив зарплату, стипендию или пенсию на карту, снимают с нее деньги в банкомате и рассчитываются наличными», – рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан. Поэтому, по его словам, больше всего помощь в освоении безналичными расчетами нужна старшему поколению, поскольку эта тема требует навыков не только по финансовой, но и цифровой грамотности.

"Сегодня мы видим четкую тенденцию к увеличению количества и объемов безналичных платежей. Украинцы все больше предпочитают cashless-расчеты. Безналичные расчеты уже стали для многих привычкой, отвечающей их сегодняшним потребностям. В то же время это показатель и рост уровня финансовой грамотности, и доверия к платежным инновациям", – отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.

Правила онлайн банкинга СООР Укриана

Информационная кампания #Cashless проходит при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фондом эффективного управления Великобритании, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Киберполиции, Mastercard, Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, партнеров.

Текущая информкампания стала продолжением предыдущих совместных акций по безопасности наличных платежей "АнатомияГривни" и повышению финансовой грамотности "Знай свои права", в которых также участвовали предприятия и организации потребительской кооперации COOP Украина.

Безопасные расчеты банковскими картами