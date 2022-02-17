Сотні американських військових прибули до Польщі [ Редактировать ]
Сотні американських військових прибули до Польщі. Два боїнги приземлилися в аеропорту міста Жешув, що за 100 кілометрів від кордону з Україною.
Напередодні Сполучені Штати анонсували, що направлять 4 тисячі 700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО. Через ймовірне вторгнення РФ в нашу країну.
Йдеться про перекидання бійців 82-ї повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна. Раніше на території Польщі було вже близько п'яти тисяч американських армійців.
по теме
Також на польському аеродромі неподалік нашого кордону сів військовий літак Оспрей.
Сполучені Штати відрядили три тисячі вояків до Румунії та Польщі, тоді як Німеччина розглядає можливість збільшення свого контингенту в Литві.
За його словами, непрості відносини між сторонами, ймовірно, тепер будуть "новим нормальним станом справ упродовж тривалого часу".
За легендою, ворог перетнув держмежу. Першими його зустріли бійці тероборони. А згодом на допомогу прийшла армія. Проти умовного противника застосували американську та британську зброю.
Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков - повідомляє Ройтерс. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння.