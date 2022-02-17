Раніше на території Польщі було вже близько п'яти тисяч американських армійців.

Сотні американських військових прибули до Польщі. Два боїнги приземлилися в аеропорту міста Жешув, що за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Напередодні Сполучені Штати анонсували, що направлять 4 тисячі 700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО. Через ймовірне вторгнення РФ в нашу країну.

Йдеться про перекидання бійців 82-ї повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна. Раніше на території Польщі було вже близько п'яти тисяч американських армійців.