На Прикарпатті досі ліквідовують пожежу цистерни газовоза [ Редактировать ]
На Прикарпатті досі ліквідовують пожежу цистерни газовоза. Він спалахнув напердодні посеред траси у селі Креховичі.
Рятувальники забезпечили об'їзд місця аварії, дистанційно охолоджують ємність, аби уникнути вибуху та осідання небезпечники речовин - повідомили в ДСНС.
Мешканців із найближчих до місця пожежі осель раніше евакуювали. Експерти заміряли концентрації небезпечних речовин у повітрі. Жодного перевищення, кажуть, не виявили.
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Спалахнуло близько першої - за три години пожежу ліквідували.
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