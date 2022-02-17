Байден пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нападения на Украину

Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме