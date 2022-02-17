НАТО підвищує свою обороноздатність у Європі [ Редактировать ]
НАТО підвищує свою обороноздатність у Європі. Сполучені Штати перекинули до Німеччини винищувачі F-35. Екіпажі та допоміжний персонал розмістилися на авіабазі "Шпангдалем". Як наголосили в командуванні військово-повітряних сил США у Європі, переміщення винищувачів посилює здатність військ діяти спільно. F-35A Lightning II, які прибули до Німеччини, - це винищувачі п'ятого покоління, найсучасніші в складі американських ВПС. Можуть виконувати різні завдання зі стримування агресії та захисту союзників.
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