НАТО підвищує свою обороноздатність у Європі. Сполучені Штати перекинули до Німеччини винищувачі F-35. Екіпажі та допоміжний персонал розмістилися на авіабазі "Шпангдалем". Як наголосили в командуванні військово-повітряних сил США у Європі, переміщення винищувачів посилює здатність військ діяти спільно. F-35A Lightning II, які прибули до Німеччини, - це винищувачі п'ятого покоління, найсучасніші в складі американських ВПС. Можуть виконувати різні завдання зі стримування агресії та захисту союзників.