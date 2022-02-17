Звідки гроші? Принц Ендрю виплатить чималу суму за те, що справа щодо сексуального насильства не дійде до розгляду в суді. Точна сума відступних невідома, але преса говорить про щонайменше 16 мільйонів доларів. Звідки такі гроші в безробітного принца - з'ясовувала Світлана Чернецька в Лондоні.

Здавалося б, це перемога для принца Ендрю. Йому вдалося уникнути суду присяжних у США. А отже, не доведеться на весь світ чи то виправдовуватися, чи то зізнаватися в примушенні неповнолітньої дівчини до інтимних стосунків. Проте позасудова угода з обвинувачкою однаково обернулася скандалом на батьківщині.

Греем Сміт, виконавчий директор антимонархічної групи "Республіка":

Постає дуже багато запитань до особистих статків Ендрю і з приводу того, як йому вдалося забезпечити собі такий розкішний спосіб життя. Це дуже велике питання, бо, найімовірніше, британські платники податків оплачують це позасудове врегулювання. Більшість грошей королівській сім'ї надходить від нас в той чи інший спосіб. І люди мають право про це знати.

Достеменно невідомо - скільки принцові довелося заплатити Вірджинії Джуффре. Деталі угоди не розголошують. Однак у пресі лунає сума 12 мільйонів фунтів, а це 16 мільйонів доларів. Звідки такі кошти в безробітного принца? Понад два роки тому Ендрю усунули від виконання королівських обов'язків. А це означає, що він залишився без зарплати.

Марк Стівенс, юрист з управління репутацією:

Нам відомо, що принц продав свою дачу на гірськолижному курорті й через поспіх отримав на сім мільйонів менше від її вартості. Після сплати всіх податків у нього якраз залишилося приблизно 10-12 мільйонів. Проте тепер йому ще доведеться довести, що всі ці гроші - з його власних ресурсів. Хай там як, після цього принц Ендрю точно стане бідняком.

Нині єдине джерело доходу для принца - це військова пенсія. Ендрю служив у королівському морському флоті. І за це отримує менше ніж середньостатистична зарплата - 20 тисяч фунтів на рік. Щоправда, є ймовірність, що королева дає синові власні гроші. У будь-якому разі - ця судова справа не лише спустошила принца фінансово, а й надто вдарила по репутації.

Чарльз Рай, колишній кореспондент із королівських питань:

Ні, ця угода не реабілітує репутацію принца. Адже судова справа завдала чимало збитків. Це найгірші обвинувачення, які будь-коли лунали проти членів королівської сім'ї. Він завжди залишиться чоловіком, якому довелося залагоджувати справу щодо непристойної поведінки з дівчиною.

Тобто принц Ендрю ніколи не поверне собі ані титулу "Його Високість", ані 15 військових титулів.

Втім, у принца залишаються конституційні ролі. Він - один із чотирьох осіб, які зможуть замінити Її Величність у разі хвороби. І його не викреслили зі списку спадкоємців престолу, Ендрю дев'ятий у черзі.