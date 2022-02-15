Росія споряджає до України найманців, щоб підготувати привід для вторгнення. Про це повідомляє Reuters. За даними джерел американської інформаційної агенції, РФ може використати їх, щоб "посіяти розбрат і паралізувати Україну за допомогою точкових політичних убивств".

За інформацією Reuters, це найманці з російських приватних військових компаній, тісно пов'язаних з ФСБ. Зокрема, серед тих, кого відправили до України останніми тижнями, був ексофіцер ГРУ, який свого часу засвітився у групі "вагнерівців".