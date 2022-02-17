Россия отправила к границе с Украиной тысячи военных [ Редактировать ]
Россия приняла решение отправить к границе с Украиной еще 7 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.
Таким образом была увеличена воинская мощь страны-агрессора, некоторые из военнослужащих прибыли 16 февраля. Также Россия увеличила количество дезинформации, которую якобы может использовать для вторжения. Доказательств этим словам пока нет.
Отмечается, что глава британской разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхалл также заявил, что Россия наращивает силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.
Ранее мы писали, что Минобороны России сообщило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной, Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.
Кроме того, в сети появилось видео отвода подразделений вооруженных сил Российской Федерации от границы с Украиной. На кадрах можно заметить движение танков и прочей бронетехники, подразделения Западного военного округа через леса и поля возвращаются в места постоянной дислокации.
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