На Львівщині швидкість вітру - ураганна! Тридцять метрів за секунду. Повалено десятки дерев. Ті потрощили автівки на дорогах. У Львові на припарковану машину вітер звалив і частину стіни нежитлової будівлі. Сильний буревій вирував і на Прикарпатті. Там дерево впало на автобус.

Христина Перцович, речниця управління ДСНС в Івано-Фрнанківській області:

Виїжджали для надання допомоги у розрізанню дерева, яке впало на покрівлю школи в селі Білі Ослави Надвірнянського району. Рятувальники державного пожежно-рятувального поста міста Бурштин виїжджали для надання допомоги з розрізання дерева, яке впало на маршрутний автобус, який перебував на автобусній зупинці.

Постраждалих в обох випадках нема.