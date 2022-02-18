Потужний буревій пронісся західною Україною [ Редактировать ]
На Львівщині швидкість вітру - ураганна! Тридцять метрів за секунду. Повалено десятки дерев. Ті потрощили автівки на дорогах. У Львові на припарковану машину вітер звалив і частину стіни нежитлової будівлі. Сильний буревій вирував і на Прикарпатті. Там дерево впало на автобус.
Христина Перцович, речниця управління ДСНС в Івано-Фрнанківській області:
Виїжджали для надання допомоги у розрізанню дерева, яке впало на покрівлю школи в селі Білі Ослави Надвірнянського району. Рятувальники державного пожежно-рятувального поста міста Бурштин виїжджали для надання допомоги з розрізання дерева, яке впало на маршрутний автобус, який перебував на автобусній зупинці.
Постраждалих в обох випадках нема.
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