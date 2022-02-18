У Болгарії екстрено підняли два винищувачі через загрозу над Чорним морем [ Редактировать ]
У Болгарії екстрено підняли два винищувачі через загрозу над Чорним морем.
Невідомі літаки курсували в болгарському повітряному просторі у східній зоні Чорного моря. На перехоплення підняли два іспанські літаки Eurofighter.
Порушників не вдалося ідентифікувати - вони полетіли. Іспанські та болгарські екіпажі охороняють повітряний простір у регіоні в рамках місії НАТО.
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Розташуються вони на авіабазі поблизу Чорного моря.
Напередодні Сполучені Штати анонсували, що направлять 4 тисячі 700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО.
За його словами, непрості відносини між сторонами, ймовірно, тепер будуть "новим нормальним станом справ упродовж тривалого часу".
Ідеться про засоби, які можуть допомогти в разі масштабних надзвичайних ситуацій та загрози мирному населенню.
За даними відомства, армійці забрали з собою танки, БМП та самохідні артилерійські установки.