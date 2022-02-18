В Польше случилась трагедия с 42-летней украинкой [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Польше в городе Кшивинь Великопольского воеводства в дренажной канаве обнаружили тело 42-летней украинки, сообщает gostyn24.pl.
В Кшивине утром обнаружили тело женщины без признаков жизни в сточной канаве. Ее заметили случайные прохожие. Личность погибшей установили – это 42-летняя гражданка Украины, проживавшая в Кшивине.
Тело украинки доставили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, причастны ли к ее смерти посторонние лица.
Делом занимается местная полиция под наблюдением прокуратуры.
Ранее писали, что в Польше группа подростков в автобусе избила водителя-украинца, и пострадавший был госпитализирован в больницу в Здунове с серьезными травмами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Польше группа подростков в автобусе избила водителя-украинца, и пострадавший был госпитализирован в больницу в Здунове с серьезными травмами
У поліції наголосили: канабіс - нині головна загроза безпеці регіону. Торік конфіскували майже дев'ять тон конопель.
У черзі на виїзд практично всі - українці. Кажуть, до Польщі їдуть у справах. Хтось на заробітки, хтось по товар, а хтось - до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого.
В Польше в результате сильных порывов ветра тысячи людей остались без электроэнергии
У поліції наголосили: канабіс - нині головна загроза безпеці регіону. Торік конфіскували майже дев'ять тон конопель.