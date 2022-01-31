Сегодня, 31 января, утром в Киеве на Оболони неизвестные жестоко избили двух пожилых женщин и скрылись.

Как сообщает dtp.kiev.ua, избиение произошло на Оболони.

"Друзья, в мой дом пришла беда, сегодня моя мать 61-тняя в 7:00 шла на работу, на улице Йорданская 6 на неё напали, не понятно пока кто, не понятно пока сколько, понятно только что это были не люди, скорее всего рейд малолеток", - говорится в сообщении.

У женщины ничего не украли, но избили очень сильно.

"Телефон, сумка, кошелек, все на месте, эти ироды это делали для забавы, на этой же улице в промежуток 10-15 минут так же избили женщину которая так и не вышла с реанимации на данный момент, прошу если хоть какая-то информация, что кто-то что-то видел, дайте знать, очень важно 063-861-61-91" - пишет сын пострадавшей женщины.

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Кроме того, в Киеве злоумышленник пообещал помочь 19-летней потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи он отобрал у нее вещи и изнасиловал. Теперь за совершенное он пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

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