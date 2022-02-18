Перші 600 мільйонів євро від Євросоюзу Україна може отримати вже в березні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Нагадаю, 11 лютого Рада постійних представників ЄС на рівні послів підтримала пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі один мільярд 200 мільйонів євро двома траншами - по 600 мільйонів.

Цю надзвичайну макрофінансову допомогу надають у відповідь на геополітичну напруженість навколо України, яка негативно впливає на економічну та фінансову стабільність нашої країни.