Перші 600 мільйонів євро від Євросоюзу Україна може отримати вже в березні [ Редактировать ]
Перші 600 мільйонів євро від Євросоюзу Україна може отримати вже в березні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Нагадаю, 11 лютого Рада постійних представників ЄС на рівні послів підтримала пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі один мільярд 200 мільйонів євро двома траншами - по 600 мільйонів.
Цю надзвичайну макрофінансову допомогу надають у відповідь на геополітичну напруженість навколо України, яка негативно впливає на економічну та фінансову стабільність нашої країни.
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Голова Єврокомісії закликала Європарламент та Раду ЄС схвалити це рішення якнайшвидше, щоб Київ одержав перший транш допомоги - 600 мільйонів євро - уже найближчим часом.
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