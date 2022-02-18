У Латвії вирішили поетапно пом'якшувати карантинні обмеження [ Редактировать ]
Поетапно пом'якшувати карантинні обмеження вирішили й у Латвії. Згідно з рішенням уряду - послаблюватимуть у декілька етапів. З першого березня - запрацюють нічні клуби, скасують обмеження на час роботи закладів та на кількість осіб під час заходів у громадських місцях і спортзалах. Також в'їжджати до Латвії дозволять з усіх країн за наявності COVID-сертифіката чи негативного тесту. Заповнювати документ "Ковідпас" по прибутті більше не потрібно. Інші обмеження планують скасувати з першого квітня - якщо епідситуація в країні не погіршиться.
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