Поетапно пом'якшувати карантинні обмеження вирішили й у Латвії. Згідно з рішенням уряду - послаблюватимуть у декілька етапів. З першого березня - запрацюють нічні клуби, скасують обмеження на час роботи закладів та на кількість осіб під час заходів у громадських місцях і спортзалах. Також в'їжджати до Латвії дозволять з усіх країн за наявності COVID-сертифіката чи негативного тесту. Заповнювати документ "Ковідпас" по прибутті більше не потрібно. Інші обмеження планують скасувати з першого квітня - якщо епідситуація в країні не погіршиться.