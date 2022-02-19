Коронавирус в Украине: данные за 19 февраля [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 611, медработников - 765). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 208 человек;
- летальных исходов - 260;
- поправились - 30 487.
67 636 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 17 783 человека;
- вторую дозу - 29 476;
- дополнительную дозу - 498;
- бустерную дозу - 19 879.
Напомним, что в Украине начали лечить COVID-19 с помощью препарата "Молнупиравир".
по теме
Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов, но через некоторое время после выздоровления показатели возвращаются в норму
Люди, переболевшие штаммом коронавируса "Омикрон" после вакцинации, могут получить "супериммунитет" против COVID-19. Примечательно, что супериммунитет не работает без вакцинации. Сама по себе естественная инфекция не принесет ничего, кроме нормального иммунитета
За минувшие сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 872, медработников - 992)
Найбільше інфікувань у Києві - майже 5 тисяч за добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)