За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 611, медработников - 765). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 208 человек;

летальных исходов - 260;

поправились - 30 487.

67 636 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 17 783 человека;

вторую дозу - 29 476;

дополнительную дозу - 498;

бустерную дозу - 19 879.

Напомним, что в Украине начали лечить COVID-19 с помощью препарата "Молнупиравир".