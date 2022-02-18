За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали почти 35 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, за все время эпидемии в Украине заболели - 4 672 198 человек; выздоровели - 3 896 009 человек; летальных случаев - 104 106. При этом больше новых заражений в Киеве и Одесской области.

Отмечается, что за 24 часа госпитализировали 3323 человека; летальных исходов - 282; выздоровели - 29 254 человека. Протестировали методом ПЦР - 52 932 человека, методом ИФА - 5424, экспресс-тестами - 58 269.

Читайте также, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.

Кроме того, почти миллион украинцев может заболеть коронавирусом уже в феврале 2022 года. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявляет, что во время волны нового штамма "Омикрон" в день могут инфицироваться более 59 тысяч человек.