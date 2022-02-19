Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе - заявление [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
У Киева нет планов проводить наступательную операцию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. В подтверждение этому были приведены следующие факты:
- Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил.
- Ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать озабоченность, не производятся.
- Ударные группировки не создаются.
- Техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, находятся в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ.
- Численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность на 22 декабря 2021 года, то есть на момент заявления Координатора ОБСЕ о твердой решимости участников консультаций ТКГ полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня.
- ВСУ четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.
Российская сторона не принимала участие в заседании ТКГ, объяснив это тем, что "Украина не показала готовности к диалогу".
Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнению Минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины.
Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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