Автобус с туристами попал в ДТП в Турции/ фото:Hurriyet

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, вследствие которого есть травмированные и погибшие. Об этом сообщает новостное агентство Hurriyet.

Автобус направлялся из Измира в Каппадокию. ДТП произошло на 47-м километре автомагистрали Конья-Аксарай из-за скользкой дороги. Автобус вылетел из проезжей части и опрокинулся. На момент аварии в автобусе находились 47 человек, среди которых двое водителей.

Отмечается, что согласно последним данным, шесть пассажиров погибли, 41 получили травмы, один из них в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали. Водителей автобуса после аварии задержали.

Читайте также, в центре Турции, в провинции Сивас, произошла авария, в которую попал пассажирский автобус. В результате ДТП травмы получили более десятка человек, авария произошла на шоссе, соединяющем города Сивас и Малатья.

Кроме того, в Польше, в населенном пункте Колония-Седлищки, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились украинцы. В аварии двое пассажиров получили незначительные повреждения, им оказана помощь на месте, они не нуждались в госпитализации.