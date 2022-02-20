США не станут признавать оккупированный Крым или самопровозглашенные "республики" на востоке Украины российскими, даже в том случае, это поможет избежать войны в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Нет", - ответил госсекретарь на вопрос журналистки телеканала CBS о том, будет ли Вашингтон рассматривать возможность признания Крыма или образований на Донбассе российскими, если это позволит решить конфликт дипломатическим путем и предотвратить более масштабную войну. "Это не обсуждается?" - уточнила журналистка, на что Блинкен ответил утвердительно.

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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.

Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.