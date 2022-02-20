"Прохання про допомогу та ляпаси Заходу". З таким заголовком вийшла стаття у Дойче велле після вчорашнього виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки. І ця характеристика промови українського президента точно відображає і її суть, і емоційний посил. В Україні ж спітч Зеленського дехто навіть назвав історичним.

То що ж сказав український лідер у Німеччині? І як на конференції говорили про Росію.... без Росії. Наша спеціальна кореспондентка Тетяна Логунова розкаже.

У кожному виступі про Україну. Про можливу агресію проти нашої держави з боку Росії. Як зберегти мир в Європі сильні світу цього обговорювали у Мюнхені три дні. Безпекову конференцію вирішили проводити навіть попри ковідний сплеск. Чому? Пояснив її багаторічний керівник Вольфганг Ішингер.

Вольфганг Ішингер, керівник Мюнхенської конференції:

Ми не маємо права відкладати "на потім" світову політику. Безпекові виклики не дотримуються соціальної дистанції.

Щоб учасники форуму не похворіли, до "Баварського двору" пускали лише повністю вакцинованих гостей, акредитованих журналістів і працівників готелю. І щодня всі здавали тести на ковід. Кількість присутніх на конференції теж скоротили до мінімуму. Так офіційної акредитації не отримав жоден український журналіст.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

А одна делегація сама відмовилася від участі. Російська. За тиждень до початку форуму з Москви повідомили: офіційні представники уряду до Мюнхена не прилетять. Бо в ЄС не визнають російські вакцини і відправляють щеплених ними на карантин. Не вгодили Кремлю і західні політики, бо вкрай різко критикують дії Росії.

Та відсутність на конференції від критики, попереджень і погроз Росію не врятувала. Віртуально до неї звертався кожен спікер.

Камала Гарріс, віцепрезидент США:

Якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадять безпрецедентні економічні санкції. Націлені на російські фінансові інституції та основні галузі індустрії.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми запровадимо санкції проти окремих осіб та стратегічно важливих для Росії підприємств. Вони не зможуть залучати фінансування на наших ринках. А потім ми відкриємо російські компанії та корпорації і знайдемо кінцевих бенефіціарів.

З Джонсоном, Гарріс та Шольцем у Мюнхені зустрівся Зеленський. Президент України теж прилетів на конференцію з безпеки. Попри чутки, що американські партнери нібито наполегливо відмовляли його від поїздки. Приїхав, аби виступити і заявити…

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза.

20 хвилин промови - і 20 хвилин емоцій. Володимир Зеленський говорив про неефективність системи світової безпеки, дякував Заходу за підтримку, але дорікав за нерішучість.

Володимир Зеленський, Президент України:

З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда? Хіба не ЄС має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз? Це ж стосується і НАТО. Нам кажуть - двері відчинені. Але поки "стороннім вхід заборонено". Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відчинені двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання.

А ще Зеленський заявив: Україна вчетверте і востаннє ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Якщо вони знову не відбудуться, Київ отримає право поставити під сумнів усі пакетні рішення.