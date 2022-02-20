Україна зазнала найбільшої в історії хакерської атаки [ Редактировать ]
Гаряче цього тижня було і на віртуальному фронті. Україна зазнала найбільшої хакерської атаки в нашій історії. І хоча бій тривав у матриці, його наслідки відчули всі ми.
Кілька годин не працював "Приват-24", банкомати і термінали самообслуговування "Ощадбанку". Лягли сайти Міноборони та Збройних сил. Дісталось і "Дії", яку щосекунди атакували 600 тисяч ботів. Але зламати не змогли. В уряді запевняють: усі особисті дані українців -безпеці. Вкрасти гроші хакерам теж не вдалося.
І ось тут найцікавіше запитання: а хто ж стоїть за цим віртуальним нападом? Точної відповіді наразі нема. Але вже відомо, що кіберзлочинці атакували з Росії, Китаю, Узбекистану та Чехії.
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