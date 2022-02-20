І поки що більшість українців зберігають спокій! Ніхто не змітає з полиць продукти і не штурмує банкомати. Та попри це економічні наслідки істерії навколо України таки є. Бо й Нацбанку доводиться підтримувати гривню, яка втрачає позиції. Та й іноземний бізнес виводить капітал з України.

Чи витримає це випробування наша економіка? І чи не чекає на нас криза? Про все поговоримо докладно. Та спершу - матеріал Ірини Баглай.

Вторгнення 16 лютого. Небо над Україною закривають. Посольства іноземних держав залишають Київ. Тривожні звістки розігрівають і без того розпечену стрічку новин. А ось ще інформація - дипломати масово мігрують до Львова. А Литва і Польща готуються приймати біженців з України. Чартери з нардепами та олігархами один за одним вилітають з України.

І як тут не запанікувати?

Він говорить майже без акценту. Хоча його українська ще не ідеальна. Шон Алмейда - американець. Уже 10 років живе у Києві. Але тиждень тому його, як і решту нерезидентів, уряд США закликав терміново виїхати з України.

Шон Алмейда, громадянин США:

Но моя жизнь здесь, работа здесь и планы. Если я уеду, то только один раз и уже не вернусь.

А прощатися з Україною Шон категорично не хоче. І весь цей тиждень він заспокоює рідних і друзів з-за океану:

Шон Алмейд, громадянин США:

Очень многие написали, которых я не слышал годы, написали "как там"?

Чи достатньо їжі й води, чи є світло та опалення - на ці запитання Шонові доводилося відповідати не раз. Він родом із Бостона. І каже, Київ дуже схожий на рідне місто. І його другий дім:

-Моя жизнь здесь, моя семья, моя дочка родилась.

Щоправда, через підвищену тривожність родину Шон усе ж перевіз до Львова. Тимчасово. І ця перша тривала розлука із дружиною та донькою для чоловіка найважче випробування.

Шон Алмейда, громадянин США:

Я не могу взять паузу.

Та й до Києва прикипів душею:

Шон Алмейда, громадянин США:

Я был морпехом и студентом я не чувствовал сладкую жизнь, но в Киеве я вырос немножко, лучшие вина, лучшую еду, которую я ел, я ел именно в Киеве.

Від розмов про особисте до аналітики ринку нерухомості, на якому працює Шон. І його інформаційний шторм не оминув.

Шон Алмейда, громадянин США:

Рынок по аренде в самом центре более-менее мертвый, продажа идет, люди смотрят, когда ситуация закончится.

Бо більшість клієнтів Шона - іноземці. І вони уже виїхали:

Шон Алмейда, громадянин США:

Планируют все вернутся.

Бо, як і Шон, не можуть повірити у реальність масштабної війни. Та й українці, каже американець...

Шон Алмейда, громадянин США:

Это крепкий народ.

Та чи справді у співвітчизників сталеві нерви? І чи встоїть наша економіка проти інформаційного землетрусу?

Чи є паніка в країні, де можна перевірити? Авжеж, в супермаркеті, і побачити, чи порожні полиці і на що є ажіотаж та нащо, але спочатку маска.

У мене в руках - список із тривожної валізки. Розділ: товари першої потреби й на першому місці батарейки, бачимо - дефіциту немає, навпаки, тут дуже приємна знижка.

А навкруги - полиці щільно заставлені товаром і рясніють жовтими цінниками. Та покупці нарікають:

Ольга, покупець:

Все подорожчало, особенно картопля, буряки, капуста.

А до запасливості людей штовхає не загроза вторгнення, а вартість харчів:

Ольга, покупець:

Ми купили через те, що дорожчає. - Не страшно? – А що, страшно - будемо воювати, страшно, це наша батьківщина ми маємо її захищати.

Олександр, покупець:

Це спеціально для вторгнення, щоб випити за те, що ми їх розіб'ємо, хай сюди не лізуть.

Та попри жартівливий настрій, ризиків ніхто не применшує.

Василь Федорович, покупець:

Вірогідність велика.

Ігор, покупець:

Купили жгуты, бинты на всякий случай, а продуктов думаю хватит.

Василь Федорович, покупець:

Консерви може прикупили? - Я б краще купив автомат калашникова і гранотомет . Думаю, в той період дозвіл вже не потрібен буде, треба буде застосовувати.

Один із індикаторів кризи - коли на полицях зникає туалетний папір, дивимося, все на місці.

Cергій Фурса, економічний експерт:

Туалетная бумага - это легко и объемно, как только вы покупаете, вы успокаиваетесь.

А що може рознервувати? Курс валют. За останні тижні гривня почала падати. І з'явилися тривожні прогнози: що долар і до 30 підскочить.

Cергій Фурса, економічний експерт:

Если мы вспомним 2021 год, мы его начинали на уровне 28,3. Пока в основном у украинцев страдают нервы, а не экономика, потому что на макроуровне у нас нет больших потерь.

Щоби збалансувати валютний курс, на ринок вийшов Нацбанк. І стабілізація гривні обійшлася у півтора мільярда. Це допустимі витрати, заспокоюють фінансові експерти. Та й наших потужностей вистачить навіть у разі масштабної агресії.

Олег Устенко, економіст, радник Президента України:

Вважається, що 3 місяці це повністю стабільний стан.

До того ж, підставити фінансове плече уже зголосився захід - гроші для погашення дефіциту держбюджету є, запевняють в Офісі президента.

Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань:

Якщо ми говоримо про США, на 1 млрд доларів, який ми вже отримали від них, це додаткові кошти. Так зване макроекономічне фінансування, яке ми отримали від ЄС 1,2 млрд євро, це ті кошти, декількасот млн доларів від канадського уряду плюс додаткові гарантії, які ми отримуємо.

А ось що справді може нашкодити й похитнути економіку - так це масове скуповування валюти і зняття грошей з рахунків та депозитів:

Cергій Фурса, економічний експерт:

В такие моменты курсом движет психология и обычный человек всегда проиграет.

Та ані біля банкоматів, ані біля обмінників ажіотажу чи натовпу ми не помітили.

А тут вартість палива б'є по нервах водіїв потужніше, аніж інформаційна паніка. І замість заторів - на заправку зрідка заїжджають авто.

Бо ціни на пальне, м'яко кажучи, не тішать:

Роман, автовласник:

Майже в два рази, я пам'ятаю, рік назад за 21 грн купляли, а тепер 36.

Тож повний бак - уже розкіш. І за прогнозами, не за горами позначка у 40 гривень за літр. І за таких цін запаси у каністри "на випадок війни" люди не заливають.

Олександр, автовласник:

Каністри, коли востаннє каністру в руки брали, роки два назад.

Тож ані в магазинах, ані біля банкоматів, ані на заправках - жодної паніки або дефіциту.

Ірина Баглай, кореспондентка:

А от де вперше прозвучало слово дефіцит - це магазини зброї, де попит в рази перевищував пропозицію, бо українці не панікують, вони озброюються.

Олександр Авксентієв, директор магазину зброї:

Попит зріс на глушники, тобто українці шуміти не люблять.

А в тренді нині зброя для самооборони - помпа:

Олександр Авксентієв, директор магазину зброї:

Деякі з можелей цього виробника стоять на озброєнні армії США, і вони доступні в цивільному варіанті, перезаряджається рухом щелк щелк, проста.

Олександр Авксентієв, директор магазину зброї:

Автомати калашникова, які в цивільному варіанті працюють тільки одиничними пострілами і р-подібні системи, американська платформа і ще снайперські гвинтівки так звані.

І саме на них найчастіше кладуть око... українські жінки.

Легко ховається, легко розкладається – стріляє.

А це вже зручні в носінні - карабіни, їх продаж зріс у рази. Та найзатребуванішими є набої.

Олександр Авксентієв, директор магазину зброї:

Дефіцит набоїв, особливо що цікаво, тренувальних набоїв дешевих. Велика кількість набоїв 12 калібра, картечь, куля недорогих, що тренуються на полігонах.

Хоча й кількість людей, їх мільйон, які мають право на володіння зброєю не зросла, переконують у МВС. Та ось заявок на дозволи побільшало. А у Міноборони вже заговорили про повернення до закону про легалізацію вогнепальної зброї.