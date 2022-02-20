Байден обсудил ситуацию в Украине с Советом нацбезопасности США [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности США. На нем обсудили последние изменения относительно "наращивания российских войск на границах Украины". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, больше деталей заседания не приводится.
19 февраля Байден заявил, что Россия готовится к вторжению в Украину, в том числе в Киев. По его словам, наступление может произойти в ближайшую неделю. Президент США уверен, что президент России Владимир Путин принял решение о нападении. По оценке американских властей, Россия сосредоточила на границе с Украиной около 150 тыс. военных. Москва отрицает планы по вторжению.
Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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