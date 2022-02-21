Мета Росії, яка продовжує агресивну поведінку щодо України, - не лише узяти її під контроль. У Кремлі поставили за ціль - зруйнувати безпекові й політичні союзи західних країн. На цьому в ефірі програми "Подробиці Тижня" наголосила заступниця міністра оборони України Анна Маляр.

Анна Маляр, заступниця міністра оборони України: