Мета Росії зруйнувати безпекові й політичні союзи західних країн [ Редактировать ]
Мета Росії, яка продовжує агресивну поведінку щодо України, - не лише узяти її під контроль. У Кремлі поставили за ціль - зруйнувати безпекові й політичні союзи західних країн. На цьому в ефірі програми "Подробиці Тижня" наголосила заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
Анна Маляр, заступниця міністра оборони України:
І це сигнал насамперед для них. Тому що, ми дійсно на сьогодні є щитом Європи. Нам складно, але ми протистоїмо сьогодні величезній російській армії. На сьогодні збройні сили у повній бойовій готовності. Готові до будь-якого сценарію.
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