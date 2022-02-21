Україна напередодні вшановувала Героїв Небесної сотні. Пам'ятні заходи, три дні поспіль відбувались, в усіх містах України. Та найбільш масштабні - саме у Києві - на Алеї Героїв Небесної Сотні. Увесь день туди приходили люди, перші особи країни й політики. Ввечері там увімкнули світлову та музичну інсталяцію - "Промені пам'яті" - величезні три колони зі світла які поєдналися у небі. Саме в ці дні - сім років тому - під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.

Мар'яна, учасниця акції пам'яті:

І люди віддали життя, щоб ми жили гідно. Щоб наші діти жили гідно, тому я вважаю, що це нормально прийти й вшанувати їхню пам'ять.

Євген, учасник Революції Гідності: