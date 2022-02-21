Україна напередодні вшановувала Героїв Небесної сотні [ Редактировать ]
Україна напередодні вшановувала Героїв Небесної сотні. Пам'ятні заходи, три дні поспіль відбувались, в усіх містах України. Та найбільш масштабні - саме у Києві - на Алеї Героїв Небесної Сотні. Увесь день туди приходили люди, перші особи країни й політики. Ввечері там увімкнули світлову та музичну інсталяцію - "Промені пам'яті" - величезні три колони зі світла які поєдналися у небі. Саме в ці дні - сім років тому - під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.
Мар'яна, учасниця акції пам'яті:
І люди віддали життя, щоб ми жили гідно. Щоб наші діти жили гідно, тому я вважаю, що це нормально прийти й вшанувати їхню пам'ять.
Євген, учасник Революції Гідності:
Важко стає від спогадів, але боротьба триває. Це неможливо забути. Якщо ми забудемо, то всі ці загиблі на Майдані, зараз на сході - це буде даремно.
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Ушановували Героїв Небесної сотні не лише в Києві. Адже тоді - у 2014 році - люди з'їжджалися до столиці з усієї країни.
До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й запалюють лампадки. А ще вішають на дерева білих паперових янголів.
Пам'ятні заходи три дні поспіль відбуваються в усіх містах України. Та найбільш масштабні - у Києві.
До меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014 році прийшли сотні львів'ян. У всіх - зроблені власноруч паперові ангели - символ пам'яті.
Волонтери певні: штрафами ситуацію не зміниш. Карати за знущання з тварин - треба позбавленням волі. І стаття в Кримінальному кодексі є - до восьми років ув'язнення. Та поки що жодного такого покарання ніхто не отримав.