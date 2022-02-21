На фронті від початку цієї доби окупаційні війська вже вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Кожен раз ворог застосовував великокаліберні міномети й артилерію. Попередньої доби наші захисники нарахували 80 порушень режиму тиші. Найбільше обстрілів українських позицій - біля селища Луганське, Красногорівки, Авдіївки, Новотошківського. Під Щастям на Луганщині знищений автомобіль українських представників спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Один армієць - поранений. Він у шпиталі, у стані середньої тяжкості, - повідомляють у штаб Об'єднаних сил. Більше про ситуацію на фронті - Ігор Левенок.

Про це говорили й очікували. Цього тижня - ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Десятки потужних обстрілів. Артилерійські удари й атаки танків. Під вогнем опинилися армійські позиції й мирні села та міста.

Нині на передовій потрапити під ворожий вогонь можна скрізь.

Так, давайте…пойдемте туда, там три наката. - Нічого собі, б'ють так, нормально… - Виход! Сюда можете ховаться. (бах!) Це сто двадцяті…

Цей тиждень для армійців був не легким. Щонайменше семеро бійців - поранені. А двом родинам надійшли трагічні звістки. Один із загиблих - капітан Антон Сидоров. Один із провідних розвідників... Це відео концерту, де Антон - виконував пісню - на честь полеглих побратимів. Вона стала пророчою...

І попри все, українські захисники гідно тримають стрій.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Нехай не панікують люди, все буде добре. Ждемо. Нехай. Як прийдуть вони, так і підуть, або повезуть. Но не пропустимо їх по-любому. Все буде добре.

Українці й міжнародна спільнота вже мають безліч доказів, хто на Донбасі веде війну.

А супротивник поширює відео, як накопичуються сили на непідконтрольній території. Туди масово прибувають - вагнерівці та кадирівці.

Ну ми ж походимо з роду козацтва. А що то за козак, який воювати не вміє!

Це нам говорить комбат. Герой України Володимир Гринюк. Учасник боїв за Дебальцеве. Сьомі роковини яких минули цими днями.

Володимир Гринюк, командир батальйону, Герой України:

Якби зараз вернути той час, але залишити командирів, які зараз очолюють Збройні сили, я думаю Дебальцево ми би втримали.

Пекельне горнило цієї війни Володимир пройшов від початку. Тож його слова мають вагу.