Росія не відводить свого війська від українських кордонів, як заявляють у Москві. Про це свідчать дані української розвідки, - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, нині в прикордонних районах зосереджено майже 150 тисяч російських військовиків. Майже 130 тисяч із них - це наземні підрозділи. Решта - морські та авіаційні.

Олексій Резніков, міністр оборони України: