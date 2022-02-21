Єгері та мисливці проводять перепис тварин: навіщо це роблять [ Редактировать ]
Перепис диких тварин. По всій Україні триває облік звірини, що мешкає в лісах. Оленів, зубрів, косуль, лисиць, зайців і кабанів - підраховують після сезону полювання.
Навіщо це роблять? Та як вистежити звірів, щоб зібрати їх на перепис - єгері та мисливці показали нашій знімальній групі.
Квадрокоптер піднімають над лісом. Так із неба в мисливських угіддях Ківерцівського лісового господарства рахують тварин.
-Знайшли оленів. Табун складається десь приблизно десять оленів.
З неба добре видно, де і що роблять лісові мешканці. Окрім відеокамери дрон оснащений ще й тепловізором. Ось міряються рогами плямисті олені. У тутешніх лісах біля села Муравище цих тварин чи не найбільше. Неподалік поволі походжає стадо червонокнижних зубрів.
-Вони практично на дрон не реагують. Он навіть видно собі чеше живота і даже не дивиться на дрон.
Володимир Карабачинський, директор мисливських угідь:
Зубри, лосі, олені благородні, олені плямисті, лисиці, зайці, вовки. Ми спостерігаємо за ними, як вони себе поводять, так само готуємось до полювання, щоб знати в певних угіддях, які є тварини.
Майже вісім тисяч гектарів угідь дроном облетіли лише за кілька днів.
Артур Киришко, мисливствознавець:
У минулому році було 120 плямистих оленів. В цьому році ми вже бачимо приріст їх близько 200. Так само приріст є благородного оленя і наших червонокнижних зубрів стало на три більше.
Ігор Свистун, власник мисливського угіддя:
Дуже важливо знати облік, що находиться в лісі, нам як користувачам мисливських угідь для того, щоб зрозуміти скільки заготовити кормів, скільки є тварин, які підлягають селекційному відстрілу.
Допомагають і фотопастки. Їх у держлісгоспах Волині майже три сотні. Ось в об'єктив камери задивилася лисиця.
Автоматично, коли приходить звір, загорається індикатор, вона фотографує, передає як на телефон, так і записує на карту пам'яті.
Без сучасної техніки провести облік тварин надто складно,- кажуть єгері. Зазвичай лісгоспи використовують метод прогону.
Мирослав Захарусь, старший єгер Ківерцівського державного лісового господарства:
Це розставляються люди по квартальних лініях, на спостережні вежі, які проводять облік, а інша частина людей йде на загонку - проганяє через тих людей, що проводять облік звірів. І тоді кожен скільки звіра побачив - стільки прораховує.
Такий підрахунок у лісах Волині проводиться тричі на рік.
Віталій Каращук, завідувач сектору мисливського господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства:
Щоб мати оперативні дані про чисельність мисливських тварин на конкретних територіях і на основі зафіксованої чисельності плануються подальші господарські заходи.
Перепис диких тварин на Волині ще триває. Але за попередніми підрахунками, найбільше тут зайців понад тридцять тисяч. А найменше – зубрів, лише зо два десятки. Загалом у тутешніх лісах мешкає понад сімдесят тисяч тварин.
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