У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки - танки та БТРи. Відео опублікували журналісти "Ройтерз". На машинах не було розпізнавальних знаків і на околицях міста вони з'явилися сьогодні уночі - після заяви російського президента. Про переміщення техніки та вояків із центру Донецька в напрямку лінії розмежування, посилаючись на свідків, пишуть й інші видання. Та зазначають - за останні вісім років такої кількості військ на вулицях окупованого міста його мешканці не пригадують.