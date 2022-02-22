У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки [ Редактировать ]
У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки - танки та БТРи. Відео опублікували журналісти "Ройтерз". На машинах не було розпізнавальних знаків і на околицях міста вони з'явилися сьогодні уночі - після заяви російського президента. Про переміщення техніки та вояків із центру Донецька в напрямку лінії розмежування, посилаючись на свідків, пишуть й інші видання. Та зазначають - за останні вісім років такої кількості військ на вулицях окупованого міста його мешканці не пригадують.
по теме
Ворожі війська на Донбасі розміщують озброєння поза межами зберігання - повідомляють в ОБСЄ. У звіті йдеться про танки, гармати та гаубиці - загалом понад сотню одиниць, більшість із яких - саме танки.
Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков - повідомляє Ройтерс. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння.
Також, визнання Кремлем незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей - Київ розцінює як односторонній вихід Москви з мінського і нормандського переговорних процесів.
Запит на екстрену зустріч направили США, Велика Британія та Франція. Його також підтримала низка інших країн.
Тепер ці документи має ратифікувати сенат - Федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в ОРДЛО відкрито.