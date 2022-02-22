Україна кваліфікує останні дії Росії, як порушення власного суверенітету. Так у своєму зверненні Володимир Зеленський прокоментував рішення Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей. Київ розцінює це як односторонній вихід Москви з мінського і нормандського переговорних процесів. Можливі наслідки відмови від дипломатичного способу розв'язання конфлікту Зеленський покладає на РФ. Зараз Київ має намір провести міжнародні консультації, аби дії Росії не залишилися без належної реакції світу.

Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир...

Українські кордони надійно захищені, запевнив Володимир Зеленський. І як би події не розвивалися далі, приводів для паніки та хаотичних дій немає.