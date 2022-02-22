Володимир Зеленський прокоментував рішення Володимира Путіна [ Редактировать ]
Україна кваліфікує останні дії Росії, як порушення власного суверенітету. Так у своєму зверненні Володимир Зеленський прокоментував рішення Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей. Київ розцінює це як односторонній вихід Москви з мінського і нормандського переговорних процесів. Можливі наслідки відмови від дипломатичного способу розв'язання конфлікту Зеленський покладає на РФ. Зараз Київ має намір провести міжнародні консультації, аби дії Росії не залишилися без належної реакції світу.
Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир...
Українські кордони надійно захищені, запевнив Володимир Зеленський. І як би події не розвивалися далі, приводів для паніки та хаотичних дій немає.
Ми на своїй землі... Слава Україні!
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Також, визнання Кремлем незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей - Київ розцінює як односторонній вихід Москви з мінського і нормандського переговорних процесів.
Тепер ці документи має ратифікувати сенат - Федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в ОРДЛО відкрито.
Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах
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