На самій лінії зіткнення неспокійно вже з минулого тижня. А напередодні ввечері внаслідок обстрілу селища Зайцевого на Донеччині загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. В інших населених пунктах зазнали поранень ще п'ять бійців. У селищі Новолуганське під час обстрілів загинув мирний житель. Ворог 54 рази порушував режим тиші, з них 45 - гатив з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Через обстріли зупинилася Луганська ТЕС, розташована в Щасті. Це єдина теплова електростанція в області. Нині там триває ремонт. Однак через небезпеку обстрілів, деякі роботи провести неможливо. А у Донецьку внаслідок обстрілів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Загалом без води залишилось понад 29 тисяч людей. Більше про те, що відбувається на Донбасі, розкаже Станіслав Кухарчук.

Вот горит. Уже четвертый или пятый прилет, сидим в подвале, боимся … а я одна… О, упало...

Ось таке пекло відбувається на Луганщині. Разом із позиціями наших армійців під масованими обстрілами - мирні селище Врубівка та місто Щастя. На цьому напрямку вояки такої ворожої активності давно не бачили.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Б'ють здалека тому, що нараховуємо від вихода до прихода від 20 до 30 секунд. Я з 2014 року і я давно такого не чув, така інтенсивність дійсно, така інтенсивність …ну не було такого.

Під вогнем противника й Донецький напрямок. Потрапити на позиції під окупованим селищем Ясинувате нам вдається лише в проміжку між артнальотами.

Ці позиції супротивник накрив щільним вогнем буквально за годину до нашого приїзду. І це ще не кінець, - кажуть військові, - тому радять нам спуститися під землю.

Єдине укриття тут …ось так - в окопах, по іншому не можна.

Та, схоже, і окопи від важкої артилерії не надто допомагають - свіжими уламками тут всіяно все навкруги.

Разом із позиціями армійців ворожі снаряди й міни накрили ще й околиці Кам'янки. Пан Ярослав на війні ще з 2014 року. Каже, така активність схожа на масовану артпідготовку перед наступом.

Було чутно, що працював танк, я його візуально не бачив, тому стверджувати не буду.

Утім наші військові у боргу не залишаються. Щоправда, придушити всі вогневі точки нашим хлопцям не дозволяє підступність ворога.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Їхні пункти управління знаходяться в районі дитячих таборів, шкіл - тактика противника вона вже давно всім знайома і ми не можемо вести по ним прицільний вогонь, бо вони закриваються мирним населенням.

Ситуація на фронті загострюється не те що з кожним днем - із кожною годиною. Та до можливого наступу наші оборонці готові як ніколи.