Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що російське вторгнення в Україну вже почалося. Путін налаштований на захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, зазначив він. Сьогодні уряд Великої Британії оголосить про запровадження нових санкцій проти Росії. Щодо економічних обмежень радиться і Євросоюз. Про ситуацію в Україні нині говорить увесь світ. І цивілізовані країни закликають Росію схаменутися. Докладніше про це - далі в матеріалі.

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН:

Ми віддані мирному та дипломатичному шляху. І ми твердо на цьому стоятимемо. Ми на своїй землі. Ми не боїмося нічого і нікого. Ми нікому нічого не винні. Ми нікому нічого не віддамо. І хай у цьому не буде сумнівів.

З такими словами постійний представник України в ООН Сергій Кислиця виступив на терміновому засіданні Радбезу. Через визнання Росією псевдореспублік на Донбасі його екстрено скликали США, Велика Британія та Франція за підтримки інших країн. Під час засідання держави засудили дії Кремля та закликали відмовитися від кроків, що призводять до ескалації. США наголошують - визнання незалежності окупованих українських територій - це повна відмова від Мінських угод, порушення резолюції ООН та міжнародного права. А також цитую - "театр, покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну".

Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США в ООН:

Президент Путін називає війська миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді. Тим самим Путін поставив світ перед вибором. Ми повинні зустріти цей момент і не відводити погляд. Історія каже нам, що дивитися в інший бік перед лицем такої ворожості буде шляхом, який коштуватиме набагато дорожче.

І хоча російська сторона наполягає - усе через те, що саме Україна порушила Мінські домовленості, обурення світової спільноти й заклики запровадити санкції лунають саме в бік Москви.

Першим економічні обмеження запровадили США. Джо Байден підписав указ про санкції щодо окупованих частин Донбасу. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність з представниками невизнаних республік і не входять до пакета, який Вашингтон підготував на випадок вторгнення Росії.

Натомість британський уряд вважає - вторгнення вже почалося. Тож нині на екстреному зібранні ухвалить власне рішення про запровадження санкцій.

Саджид Джавід, міністр охорони здоров'я Британії:

Санкції торкнуться осіб, компаній та бізнесу, пов'язаних з російським режимом, та будуть спрямовані на сектори, що суттєво вплинуть на економіку. Я говорю про те, що може зробити Велика Британія, але, звісно, упродовж останніх тижнів ми в тісному спілкуванні з нашими партнерами щодо цієї кризи.

Сьогодні рішення про санкції має ухвалити і Євросоюз. Про аналогічні наміри також заявила Канада та ще низка країн.

Ці новини вже обвалили ринок російських акцій. Напередодні індекси на московській біржі упали на 10% і сьогоднішні торги відкрилися ще 5-відсотковим падінням. Це найгірший результат від 2014 року.