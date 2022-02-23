За останню добу на сході загинув один військовий, ще один - зазнав поранення, п'ятеро - бойових травмувань. За даними очільника пресслужби ООС Павла Ковальчука, ворог 72 рази порушував режим тиші. Атакував українські позиції з "градів" і танків. Унаслідок обстрілу міста Щастя зайнялися два трансформатори та ТЕС. Обласна влада розглядає можливість евакуації населення. У місті вже третю добу - не працює пункт пропуску транспорту та пішого переходу. Загалом, за останні шість діб у Донецькій та Луганських областях зафіксовано 206 обстрілів цивільних об'єктів, зруйновані повністю два житлові будинки.