За останню добу на сході загинув один військовий [ Редактировать ]
За останню добу на сході загинув один військовий, ще один - зазнав поранення, п'ятеро - бойових травмувань. За даними очільника пресслужби ООС Павла Ковальчука, ворог 72 рази порушував режим тиші. Атакував українські позиції з "градів" і танків. Унаслідок обстрілу міста Щастя зайнялися два трансформатори та ТЕС. Обласна влада розглядає можливість евакуації населення. У місті вже третю добу - не працює пункт пропуску транспорту та пішого переходу. Загалом, за останні шість діб у Донецькій та Луганських областях зафіксовано 206 обстрілів цивільних об'єктів, зруйновані повністю два житлові будинки.
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