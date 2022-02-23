Росія вирішила евакуювати персонал своїх посольств і консульств в Україні. І зроблять це - найближчим часом. Про це повідомили в МЗС Федерації. Москва повторює в Україні грузинський сценарій 2008 року. Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Тоді внаслідок збройного протистояння країна - втратила частину своєї території. І досі вважає її окупованою. Більше про історичні паралелі - Ірина Іванова.

Майже ідентичні! Укази Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" відрізняються лише першим пунктом від тих документів, які 2008 року підписував тодішній президент Федерації - Медведєв про визнання двох так званих республік - у Грузії - Абхазії та Південної Осетії. Це порівняння в Радбезі ООН навів постійний представник України.

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН:

Жодної творчості. Слово в слово, копіпаст. Копіювальний апарат у Кремлі працює дуже добре.

Майже однакові й методи дестабілізації. Відколи розпався Радянський Союз, Москва регулярно провокує конфлікти або втручається у врегулювання територіальних суперечок.

1992 року підрозділи російської армії стали на бік самопроголошеної Придністровської республіки, коли Молдова намагалась повернути цю територію. Конфлікт - не вирішений досі. Там і дотепер стоять війська Федерації, які теж можуть атакувати Україну. Водночас Москва допомагає Придністров'ю зброєю та грішми, але суверенітету офіційно не визнає. Значно далі Москва пішла 2008 року в Грузії.

Тоді спроба Грузії відновити лад на своїй території переросла в повноцінну війну з Росією. Москва почала так звану операцію з примушування до миру. А згодом визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Грузія втратила контроль над п'ятою частиною своєї території. Ці самопроголошені республіки, окрім Росії, визнали - Нікарагуа, Венесуела, Науру та Сирія. Як і зараз - і випадку із Л/ДНР...

Про те, що Росія повторює в Україні сценарій 2008 року - заявили в Грузії. І президентка, і прем'єр разом з міністром закордонних справ висловили підтримку Києву і засудили дії Федерації.