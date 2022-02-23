23 февраля началась очередная кибератака на Украину. Сейчас не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Также с трудностями работают сайты Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины.

Также с перебоями работает сайт Министерства внутренних дел Украины. Вместе с этим, не работает сайт Кабинета министров Украины.

На сайты могла быть произведена DDoS-атака.

"Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации", - рассказал сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович.

Читайте также, украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.

Кроме того, на официальный сайт Украины (ukraine.ua) произошла кибератака. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране.

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