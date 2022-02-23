Новая кибератака: не работают сайты СБУ, Кабмина и МИД [ Редактировать ]
23 февраля началась очередная кибератака на Украину. Сейчас не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Также с трудностями работают сайты Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины.
Также с перебоями работает сайт Министерства внутренних дел Украины. Вместе с этим, не работает сайт Кабинета министров Украины.
На сайты могла быть произведена DDoS-атака.
"Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации", - рассказал сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович.
Читайте также, украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.
Кроме того, на официальный сайт Украины (ukraine.ua) произошла кибератака. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В опозиції вимагають також розглянути цього тижня і документ про підвищення зарплат медикам і вчителям.
В пятницу, 11 февраля, появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки отправят в Польшу дополнительно 3 000 военнослужащих в ближайшие дни, чтобы попытаться успокоить союзников по НАТО
В ближайшее время президент США Джо Байден может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным
Режим Зеленского методично уничтожает в Украине свободу слова, демократию и любые проявления инакомыслия
В пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом