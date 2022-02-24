В Украине объявили военное положение [ Редактировать ]
В Украине объявили военное положение. За соответствующее решение проголосовали 300 депутатов Верховной Рады Украины.
по теме
Глава Минобороны Украины Алексей Резников не видит поводов для введения военного положения в стране
Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.
При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ - не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ.