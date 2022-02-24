Война в Украине: что и где происходит [ Редактировать ]
Информация от Национальной полиции:
- Одесская область город Подольск в/ч А 0173 бомбежки, 6 - погибших, 7 ранены, 19 без вести пропавшие.
- город Хмельницкий Каменец Подольский район - поступила информация о сбитом самолете. Информация проверяется.
- город Херсон в районе села Преображенка Чаплинского района зафиксирована колонна из десяти танков и одной боевой машины (на бортах буква "Z").
- город Кривой Рог три удара по составам 17 танковой бригады, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар из БПЛА, разбомбили мост через реку Ингулец.
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