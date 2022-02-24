Війська росфедерації намагаються атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків [ Редактировать ]
Війська росфедерації намагаються атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків. О 9.40, з боку Білорусі гелікоптер неподалік мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл. Попередньо, постраждалих немає, - повідомляє Державна прикордонна служба. Збройні сили сповіщають про знищення чотирьох російських танків на окружній дорозі під Харковом.
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